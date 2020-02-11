В Русском музее в апреле пройдет день открытых дверей с бесплатным входом

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - День открытых дверей пройдет в Русском музее 25 апреля, сообщила на пресс-конференции, посвященной 125-летию музея, замминистра культуры РФ Алла Манилова.

"25 апреля - день открытых дверей в Русском музее, потому что это абсолютно бесплатное посещение для всех, всех событий. Весьма демократично не смотря на имперский статус и имперский генезис музея", - сказала Манилова.

Кроме того она рассказала, что 12 февраля в рамках празднования 125-летия музея пройдут масштабные мероприятия. Первое из них - открытие в Михайловском замке выставки "Александр III: император и коллекционер".

"Поскольку Русский музей имеет много площадок, много дворцов, коллеги придумали отличную акцию, когда во всех дворцах будут одновременно представлены дары Русскому музею, то, из чего создавалась коллекция. Это абсолютно новый подход и новый формат, это будет интересно не только петербуржцам, но и туристам", - отметила Манилова.

Также в этом году состоится торжественное открытие парадных залов Михайловского замка после масштабной реконструкции, которая велась последние годы.