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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:27

Володин разрешил Бортко и другим пожилым депутатам не приходить в Госдуму

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Депутатам, которые плохо себя чувствуют или находятся в группе риска по коронавирусу в том числе из-за возраста разрешили не посещать пленарные заседания Госдумы и работать дистанционно, заявил спикер палаты Вячеслав Володин. Так он ответил на просьбу коммуниста, кинорежиссера Владимира Бортко.

Эпидемия коронавируса

"Мне 74 года, у меня за плечами три воспаления легких. Значит, если я заболею, то стопроцентная смерть мне гарантирована", - сказал Бортко. Он спросил, можно ли ему и тем, кому за 70, покинуть собрание ровно на неделю.

По словам Володина, этот вопрос он обсуждал с руководителями всех думских фракций и они пришли к выводу, что можно наладить дистанционную работу депутатов.

С 16 марта Госдума ужесточила пропуск приглашенных на заседания комитетов и стала отменять собрания с участием сторонних экспертов. С того же дня при входе в думские здания у людей стали дистанционно мерить температуру. 12 марта стало известно, что в зданиях начали трижды в день проводить дезинфекцию в местах наибольшего скопления людей.

Госдума Вячеслав Володин Владимир Бортко

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