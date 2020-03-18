Мишустин поручил создать антивирусные штабы во всех ведомствах и крупных компаниях

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил всем федеральным министерствам и ведомствам создать оперативные штабы по борьбе с коронавирусом и составить планы действий. Об этом говорится в поручении на сайте правительства.

В том же документе говорится, что губернаторы обязаны проинформировть крупных работодателей о создании таких штабов в федеральных органах власти. Компаниям следует дать рекомендации создать такие же штабы и планы у себя.

Поручение должно быть исполнено к 19 марта.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин попросил предприятия и организации столицы перевести сотрудников на удаленку и выразил пожелание, чтобы это сделали 15-30% офисных работников". Он также попросил не подменять дистанционную работу с выплатой зарплты на неоплачиваемый вынужденный отпуск.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 18 марта принял решение, что пожилые депутаты и депутаты с проблемами со здоровьем могут пропускать пленарные заседания палаты и работать дистанционно.