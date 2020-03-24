Исторический и Пушкинский музеи спрогнозировали миллионные убытки

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Государственный Исторический музей и Пушкинский музей предварительно оценили в миллионы рублей потери из-за коронавируса, сообщили в пресс-службах учреждений.

Исторический музей из-за закрытия потеряет от 150 000 до 160 000 посетителей, заявила начальник отдела общественных связей, рекламы и маркетинга Исторического музея Мария Лемигова. В марте музей потерял около 76 000 посетителей. Она сказала, что только убытки из-за отсутствия продаж билетов и музейной торговли составят 45 млн рублей.

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина сказали, что теряют больше 2 млн рублей в день из-за закрытия. С 17 марта по 10 апреля прошлого года учреждение посетили около 80 000 человек.

Музеи продолжают работать онлайн. Исторический музей выложит репортажи о выставках и проведет съемки на экспозициях и в фонда, пока туда есть доступ, отметила Лемигова. Пушкинский музей запустил онлайн-программу #НаединесПушкинским, в которой объединил все свои интернет-проекты и представил новые форматы взаимодействия с аудиторией. В рамках флешмоба #СкучаюпоПушкинскому музей предложил рассказать в интернете личные истории, связанные с ГМИИ.