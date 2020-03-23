Мишустин пообещал обеспечить гражданам бесплатный доступ к интернет-ресурсам

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правительство обеспечит россиянам бесплатный доступ к различным цифровым ресурсам, собрав их на одной интернет-площадке "Всё.онлайн", пообещал премьер-министр Михаил Мишустин.

Он отметил, что из-за пандемии коронавируса люди ограничивают контакты и общаются "фактически только через интернет".

"Чтобы помочь им в такой ситуации, мы обеспечим бесплатный доступ к полезным цифровым сервисам. Об этом есть договоренность с российскими интернет-компаниями, которые совместно с Минкомсвязи занимаются этой проблематикой. Информация о таких сервисах будет собрана на едином интернет-ресурсе "Всё.онлайн", - сказал глава правительства.

По его словам, этот ресурс будет работать с 23 марта. Там будут данные, в частности, о сервисах по организации дистанционной работы, по получению медпомощи, заказу продуктов, развлекательных, образовательных и обучающих ресурсах.

"Всего на ресурсе уже собрано свыше 60 сервисов, и он будет ежедневно пополняться", - сказал Мишустин.

Каталог сервисов уже размещен на едином портале госуслуг, позднее он появится на других государственных ресурсах и сайтах российских интернет-компаний.

Среди наиболее популярных у россиян ресурсов Мишустин назвал портал Культура.рф, где уже сейчас в свободном доступе выложены более 2500 спектаклей, концертов, лекций, книг в электронном формате, виртуальных экскурсий по музеям.

"Многие известные артисты и музыканты, такие как Денис Мацуев, подключаются к этой инициативе. Трансляцию его концерта в России посмотрели более 1,5 млн человек, что в 1000 раз превышает вместимость малого зала Консерватории, в которой Мацуев и выступал", - отметил Мишустин, пообещав, что такие события и дальше будут транслироваться на весь мир.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию в январе предложил обеспечить россиян бесплатным доступом к значимым отечественным интернет-ресурсам. Он назвал это проектом "доступный интернет". По мнению Путина, это создаст новые возможности для образования, творчества, общения и для участия людей в жизни страны. В связи со вспышкой коронавируса он призвал чиновников ускорить реализацию этого проекта.