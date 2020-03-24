Минсвязи попросило телеканалы выпускать больше образовательных передач

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Минсвязи попросило телеканалы из первого и второго мультиплекса увеличить долю образовательного и познавательного контента в эфире. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Замминистра Алексей Волин обсудил этот вопрос с руководством "Общественного телевидения России" (ОТР). Чиновник напомнил, что школы из-за коронавируса перевели на дистанционное обучение. Многие школьники остаются дома без родителей и сами себя занимают.

"В связи с этим мы обсудили с ОТР возможности использования канала в образовательных и развивающих целях", - рассказал Волин через пресс-службу.

В результате руководство ОТР решило увеличить объем таких передач во время дневного вещания.