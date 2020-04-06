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Росгосцирк расскажет самоизолированным, как обрести фигуру мечты и отучить собаку лежать на диване

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - На время карантина организации Росгосцирка решили запустить онлайн-трансляции для широкой аудитории, показать репетиции и рассказать, как обрести хорошую фигуру, как научиться жонглировать и дрессировать животных. Об этом говорится на сайте Росгосцирка.

Пандемия коронавируса

Артисты расскажут, как с пользой провести время и что можно делать, не выходя из дома: "Обрести фигуру мечты за месяц, научиться жонглировать, отучить собаку от привычки лежать на диване и научить попугая разговаривать".

Затем в график трансляций включат лекции по истории циркового искусства, а также экскурсы от ведущих артистов и приглашенных экспертов отрасли.

Также сотрудники Росгосцирка поддержали #скучающийфлешмоб Минкультуры и решили рассказать, как трудно артистам, когда #никто_не аплодирует, не хрустит попкорном, и не пытается пройти на представление без билета.

Все материалы можно найти в сциальных сетях по хештегам #StopCovid19, #скучающийфлешмоб, #никто_не, #Росгосцирк.

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Мумбаи, Индия
Росгосцирк Минкультуры коронавирус

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