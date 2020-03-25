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Театр на Таганке перенес онлайн-премьеру из-за рекомендации пожилому актеру оставаться дома

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Московский Театр на Таганке перенес онлайн-премьеру спектакля "Снегурочка" с 29 марта на 15 апреля из-за того, что в спектакле задействованы артисты старше 65 лет, которые, по рекомендации мэра Москвы Сергея Собянина, должны находиться дома в режиме самоизоляции.

"Онлайн-премьера спектакля "Снегурочка", запланированная на 29 марта, переносится на 15 апреля. В создании спектакля принимают участие люди, преданные театру много лет: народный артист России Александр Трофимов, исполняющий роль Мороза, а также те, чья работа обычно не видна зрителям (костюмер Татьяна Руднева и бутафор Зоя Киселева). Всем этим людям больше 65 лет, и театр решил, что здоровье артиста и команды спектакля превыше всего", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе театра.

Как отметила директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, заменить артиста театр не представляет себе возможным.

"К сожалению, или к счастью, незаменимые есть! Люди, для которых театр - жизнь. Люди, которые готовы работать в любой ситуации, невзирая ни на какие препятствия. Коллектив театра решил не подвергать их опасности и прислушаться к указу мэра Москвы об обязательном вводе режима самоизоляции для людей старше 65 лет с 26 марта до 14 апреля. Поэтому мы переносим премьеру на 15 апреля", - сказала Апексимова, слова которой привели в пресс-службе.

"Репетиции "Снегурочки" продолжаются в том же режиме, в каком запланированы, - только без участия Александра Трофимова, но выпуск спектакля без участия этого артиста невозможен", - подчеркнула директор театра.

Спектакль "Снегурочка" - метафизическое размышление на тему любви в современном мире. Пьесу Островского ставит режиссер Денис Азаров, который интерпретирует встречу снежной девочки и лесного царства берендеев как антиутопию, в которой Снегурочка нарушает законы природы и провоцирует столкновение миров. Музыку для постановки написал композитор Иван Кушнир, за сценографию отвечает Алексей Трегубов, а главную роль исполнит выпускница Мастерской Брусникина Дарья Авратинская.

Театр на Таганке Москва

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