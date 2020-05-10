Митрополит Иларион высказался против изображения Сталина в главном храме ВС России

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион высказался против того, чтобы мозаика со Сталиным присутствовала на стене главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке.

"Я думаю, что, конечно же, изображения Сталина в православном храме не должно быть, потому что Сталин был гонителем церкви, на его совести кровь миллионов людей, в том числе новомучеников и исповедников Церкви Русской", - заявил митрополит в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

Кроме того, добавил он, храм - это не выставочный зал, не Бородинская панорама, не то место, где должны изображаться военные парады. "Храм - это место молитвы, и я думаю, что все композиционное убранство храма - оно должно быть подчинено этой цели", - сказал архиерей.

Он признал, что воинский храм является еще и местом поминовения, поэтому в нем могут быть изображения, связанные с военными действиями. "Но они не должны быть политизированными, они не должны вызывать разделение или разногласия. И, конечно, в храмах не должно быть портретов гонителей церкви", - подчеркнул митрополит.

Ранее глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выразил мнение, что изображения Сталина в главном военном храме России быть не должно. Глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин, напротив, заявил, что не имеет "прав и полномочий вырывать страницы из книги истории".

Накануне стало известно, что строительство патриаршего собора в честь Воскресения Христова в Кубинке завершено.

Ранее сообщалось о планах создателей главного военного храма России разместить на его стенах мозаики, которые бы отражали важнейшие победы в истории страны. Среди известных политиков в храме планировалось изобразить и Сталина над головами участников парада Победы.