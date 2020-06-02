На главный храм Минобороны собрали более 3,081 млрд рублей пожертвований

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - На строительство главного храма Вооруженных сил России собрано более 3 081 млн рублей пожертвований, сообщил гендиректор благотворительного фонда "Воскресение", зампредседателя Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин.

Деньги прислали 95 400 физических и 1 220 юридических лиц, добавил он. Москвы выделила 2 млрд рублей грантов, Московская область - 950 млн рублей.

"Более 3 млн рублей пожертвований поступило от граждан и организаций из Казахстана, Украины, иных государство СНГ и Балтии. А также - Болгарии, Сербии, Румынии, других стран Европы и Азии, в том числе - входящих в Международную конфедерацию генералов, адмиралов и офицеров резерва", - сообщил Каньшин. Он возглавляет конфедерацию, которая объединяет армейских ветеранов из 27 стран.

Он напомнил, что храм достроили к 9 мая, но его открытие отложили из-за карантина. Предположительно, храм освятят 22 июня, добавил Каньшин. Строительство осуществлялось исключительно на пожертвования. После официального объявления о завершении строительства деньги продолжают поступать, люди предлагают пополнить и расширить храмовую экспозицию, отметил он.

"Еще немного, и храм начнет жить напряженной жизнью. Всё это требует финансовой поддержки, в связи с чем фонд продолжает работу в постоянном взаимодействии с Минобороны, настоятелем храма епископом Клинским Стефаном, художественным советом и его председателем протоиереем Леонидом Калининым", - сказал гендиректор фонда.