В экспертном совете РПЦ по искусству не согласились с изъятием мозаики со Сталиным из храма ВС

Строительство главного храма ВС России в Подмосковье Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин выступил категорически против удаления мозаики со Сталиным из интерьера главного храма Вооруженных сил РФ.

"Победа никому не интересна, интересно одно - будет Сталин или нет. Будет. Будет! А скажут убрать - пусть убирают, но я таких команд отдавать не буду. Я не имею прав и полномочий вырывать страницы из книги истории", - заявил он "Интерфаксу" в субботу.

По мнению отца Леонида, мозаика со Сталиным должна сохраниться и должна быть размещена на храмовой стене.

"Не потому - ни в коем случае! - что я являюсь апологетом Сталина или, не дай Бог, какой-то его канонизации, об этом даже подумать невозможно, потому что на руках этого человека кровь многих людей, страшные преступления. Но как историческая фигура верховный главнокомандующий, генералиссимус Сталин - он все равно останется, кто бы этого хотел или нет. Это история нашей страны, и все маршалы Победы работали под его непосредственным началом", - подчеркнул священник.

Он считает, что разговоры вокруг того, быть или не быть мозаике со Сталиным в военном храме, "делят общество по баррикадам и сталкивают лбами людей".

По словам отца Леонида, изначально планировалось разместить мозаику со Сталиным на верхнем ярусе храма, на балконе.

"Вообще бы никто ее не увидел, если бы СМИ не создали шума, - сказал собеседник агентства. - Охота было об этом поговорить, о Победе никто говорить не хочет - вот это меня возмущает глубоко, этот уровень сознания нашего падшего".

Ранее глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда посчитал, что изображения Сталина в главном военном храме России быть не должно.

Как рассказал в конце апреля информированный источник "Интерфакса", открытие главного храма Вооруженных сил решили перенести с 6 мая на неопределенный срок из-за коронавируса.