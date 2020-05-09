Минобороны РФ объявило о завершении строительства своего главного храма

Строительство главного храма ВС России. Апрель 2020 года Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Завершено возведение патриаршего собора в честь Воскресения Христова в Кубинке (имеет статус главного храма Вооруженных сил РФ), сообщает в субботу Минобороны России.

Об этом министерство рассказало на своей странице в фейсбуке.

Храм построен в подмосковном парке "Патриот" на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступавшие в специально созданный Благотворительный фонд "Воскресение". Его возведение планировалось завершить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В конце апреля информированный источник сообщил "Интерфаксу", что опасность распространения COVID-19 заставила перенести сроки открытия главного храма ВС России с 6 мая на более поздний срок.