Минобороны РФ объявило о завершении строительства своего главного храма
Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Завершено возведение патриаршего собора в честь Воскресения Христова в Кубинке (имеет статус главного храма Вооруженных сил РФ), сообщает в субботу Минобороны России.
Об этом министерство рассказало на своей странице в фейсбуке.
Строительство Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации завершено#МинобороныРоссии #АрмияРоссии #ГлавныйХрамВСРФ #ДорогаПамяти #ДеньПобеды #9Мая #ВоенныеСтроители pic.twitter.com/LxVJQm0zSk— Минобороны России (@mod_russia) May 9, 2020
Храм построен в подмосковном парке "Патриот" на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступавшие в специально созданный Благотворительный фонд "Воскресение". Его возведение планировалось завершить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В конце апреля информированный источник сообщил "Интерфаксу", что опасность распространения COVID-19 заставила перенести сроки открытия главного храма ВС России с 6 мая на более поздний срок.