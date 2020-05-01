В РПЦ посчитали, что изображению Сталина в храме не место

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда считает, что изображения Сталина в главном храме Вооруженных сил РФ быть не должно.

В эфире радио "Вера" он отметил, что в целом практика нанесения изображений светских лиц в храмовом пространстве существовала всегда, но фигура Сталина имеет совершенно определенный символизм.

"С его именем связаны многие беды в жизни людей, которые невозможно вычеркнуть из истории", - пояснил Легойда.

Не давая однозначной оценки личности Сталина с исторической точки зрения, он в то же время выразил личное мнение, которое заключается в том, что изображения Сталина "в храме быть не должно".

По его мнению, "резкая реакция, которую вызвал данный художественный замысел, свидетельствует, что эта инициатива требует более широкого обсуждения".

Ранее сообщалось о планах создателей главного военного храма России разместить на его стенах мозаики, которые бы отражали важнейшие победы в истории страны. Среди известных политиков в храме планировалось изобразить и Сталина над головами участников парада Победы.

Накануне информированный источник "Интерфакса" рассказал, что открытие главного храма Вооруженных сил решили перенести с 6 мая на неопределенный срок из-за коронавируса.