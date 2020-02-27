Россия вышла на первое место в Европе по посещаемости кинотеатров

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российские кинотеатры стали самыми посещаемыми в Европе, за 2019 год количество зрителей превысило 219 млн человек, сообщает Фонд кино со ссылкой на данные Европейской аудиовизуальной обсерватории.

По данным организации, в 2019 году российские кинотеатры посетили 219,4 млн зрителей, а в 2018 году - 200,4 млн. За год показатель вырос на 9,5%. В целом, согласно статистике, в отличие от 2017 и 2018 годов, рост посещаемости кинотеатров в Европе в 2019 году был сравнительно однородным: посещаемость кинотеатров увеличилась в 19 странах из 25.

Второе место по количеству зрителей в кинотеатрах в 2019 году занимает Франция - 213,3 млн, что на 6% выше показателей 2018 года. В пятерку крупнейших стран ЕС по данному показателю также вошли Великобритания (176,1 млн билетов), Германия (118,6 млн) и Испания (103,6 млн).

Как сообщили в пресс-службе Фонда кино, впервые Россия стала крупнейшим европейским рынком по посещаемости кинотеатров в 2017 году. По данным Фонда, совокупный объем бокс-офиса в РФ в 2019 году превысил 55 млрд рублей, что на 10,3% выше, чем в 2018-м.

"Европейская аудиовизуальная обсерватория впервые в качестве официального источника информации о кинопрокате на территории России использовала Единую информационную автоматизированную систему (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино", - отметили в Фонде.