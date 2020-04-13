Часть сотрудников ГАБТ отстранили от организации концерта "Мы вместе" из-за обнаруженного у них COVID-19

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - У нескольких человек, участвовавших в организации концерта "Мы вместе", который состоялся в пустом зале Большого театра и был посвящен врачам и волонтерам, обнаружили коронавирус, они сразу же были отстранены от мероприятия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе театра.

"В организации концерта было задействовано несколько сотен человек, и все они своевременно сдавали тест на вирус. Действительно, хотя никаких внешних признаков - ни кашля, ни высокой температуры - ни у кого не было, у нескольких человек тест оказался положительным. Естественно, что они были отстранены от мероприятия и сейчас все находятся дома на карантине", - сообщили в пресс-службе Большого театра.

Там уточнили, что тест на коронавирус сдавали все участники и организаторы концерта, в том числе работники театра, включая осветителей, инженеров и прочих. Тест на коронавирус показал положительный результат у сотрудников Большого театра.

Концерт "Мы вместе" прошел в Большом театре в субботу. Он был посвящен врачам и волонтерам, помогающим справиться с коронавирусом. Артисты выступали перед многомиллионной телеаудиторией, но в пустом зале.

В концерте принимали участие Юрий Башмет, Сергей Полунин, Светлана Захарова, Борис Березовский, Тамара Гвердцители, Вадим Репин, Владимир Машков, Сергей Гармаш, Михаил Боярский, Дмитрий Певцов, Евгений Миронов, Константин Райкин, Диана Арбенина, Александр Петров и другие.