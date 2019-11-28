Картину авангардистки Гончаровой продали вдвое дороже оценочной стоимости в Лондоне

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Работа представительницы русского авангарда Натальи Гончаровой "Березы" стала топ-лотом русских торгов аукционного лота Bonhams, в рамках которых была продана за 250 тыс. фунтов стерлингов, сообщается на сайте аукционного дома.

Картина Гончаровой ушла с молотка вдвое дороже оценочной стоимости. Предварительная стоимость работы оценивалась в 120 - 150 тыс. фунтов стерлингов, отмечается в сообщении.

Работа русской авангардистки была написана в 1906 году. Картина участвовала в большой персональной выставке ее работ, состоявшейся в Москве в 1913 году. Впервые работа была продана в частные руки после серии ретроспективных выставок в 1950-х годах, а затем пейзаж был выставлен владельцем на аукцион Sotheby's (30 ноября 1967 года), где он был приобретен Эриком Эсториком, известный арт-дилер и основатель галереи Гросвенор, за 300 фунтов стерлингов.

Также в рамках торгов были проданы две картины Николая Рериха "Горы для живописи "Шамбала" и "Канченджунга" за 138 тыс. и 53 тыс. фунтов стерлингов. Кроме того, с молотка ушла картина Эрнста Неизвестного "Русский" и работа последователя Ивана Константиновича Айвазовского "Кораблекрушение" за 13,8 тыс. и 37,5 фунтов стерлингов.

Аукцион традиционно проходит в рамках недели торгов предметами русского искусства в Лондоне. В них также принимают участие такие аукционные дома, как Christie's, Sotheby's и MacDougall's.