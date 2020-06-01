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Экспертиза оценила разницу между затратами на проект Серебренникова и его финансированием в 129 млн руб.

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Повторная финансово-экономическая, оценочная и искусствоведческая экспертиза по так называемому делу "Седьмой студии" установила, что разница между выделенным проекту "Платформа" финансированием и его затратами составила почти 129 млн рублей.

Соответствующие выводы экспертов были оглашены в понедельник на заседании Мещанского суда Москвы, который вернулся к рассмотрению дела.

Согласно выводам экспертов, общий объем затрат автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" на реализацию мероприятий "Платформы" составил 87,5 млн рублей, в то время как всего проекту было выделено 216,5 млн. Таким образом, разница между затратами проекта и выделенным ему министерством культуры финансированием составила почти 129 млн рублей (128 974 690 рублей - ИФ), посчитали эксперты.

Слушателей и журналистов на заседание суда не пустили из-за ограничений, введенных из-за коронавируса, вместе с тем, слушания по делу проходят в открытом режиме. Результаты новой экспертизы "Интерфаксу" подтвердила адвокат Ирина Поверинова, защищающая руководителя департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум.

"Это ангажированная, неквалифицированная и бестолковая экспертиза. Мы написали возражения, будем вызывать в суд экспертов", - прокомментировала экспертизу адвокат.

Фигурантам дела "Седьмой студии" вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной режиссером Кириллом Серебренниковым одноименной АНО на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа".

Серебренников в Басманном суде

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Седьмая студия Кирилл Серебренников

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