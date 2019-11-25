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Минкультуры потребовало взыскать с Серебренникова 133 млн рублей

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Министерство культуры поддерживает в полном объеме исковые требования к режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии", заявила в Мещанском суде представитель ведомства Людмила Смирнова. Минкультуры просит взыскать с подсудимых 133 237 920 рублей.

Иск о возмещении ущерба министерство подало к фигурантам дела еще на стадии предварительного следствия. По версии следователей, такую сумму ведомство выделило в 2011-2014 годы "Седьмой студии" на театральный проект "Платформа", но эти деньги были обналичены и похищены.

Смирнову спросили, было ли известно министерству еще до возбуждения уголовного дела, что Серебренников и другие фигуранты дела "Седьмой студии" нанесли ведомству ущерб. Она ответила, что нет, об этом в ведомстве не знали, а сумма ущерба была установлена только в ходе предварительного расследования в результате финансовой экспертизы. Подробней раскрыть суть претензий министерства к подсудимым она не смогла.

Мещанский суд рассматривает это дело повторно. В сентябре 2019 года суд вернул дело генпрокурору из-за недостатков в обвинительном заключении. Мосгорсуд отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение.

Кроме Серберенникова, по делу проходят бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и бывшая чиновница Минкультуры, ныне директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум.

Все они вину не признают и говорят, что выделенные деньги были потрачены на постановки. По их словам, следствие ошибочно вычислило сумму ущерба, исходя только из суммы обналиченного в период работы АНО госфинансирования.

15 ноября Серебренников назвал уголовное преследование по этому делу "чудовищным и абсолютно несправедливым". При его задержании следователь Александр Лавров, по его словам, заявил: "От таких людей, как вы, общество должно защищаться". Режиссер предположил, что уголовное дело стало способом от него "защититься".

Бывшая бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева признала вину и пошла на сделку со следствием. Ее дело рассматривается отдельно.

Седьмая студия Минкультуры Мещанский суд Платформа Кирилл Серебренников

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