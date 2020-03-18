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Источник сообщил о завершении третьей экспертизы по делу "Седьмой студии"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Новая финансовая, искусствоведческая экспертиза по уголовному делу о мошенничестве в отношении художественного руководителя "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов так называемого дела "Седьмой студии" завершена. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Экспертиза к настоящему времени завершена. Материалы уголовного дела направлены в суд", - сказал собеседник агентства.

Официальными комментариями по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Назначить по делу новую, третью по счету, финансово-экономическую, оценочную, искусствоведческую экспертизу в декабре 2019 года суд попросила сторона гособвинения, которая сослалась на то, что предыдущая экспертиза, проведенная по решению другого судьи при первом рассмотрении дела по существу, была осуществлена с участием "предвзятых экспертов".

Прежние вопросы новым экспертам

Вместе с тем, исключить предыдущую экспертизу из дела, как о том попросил гособвинитель, суд отказался. При этом суд решил поставить перед новыми экспертами те же вопросы, на которые отвечали их предшественники. Они должны были выяснить: в каком объеме автономная некоммерческая организация (АНО) "Седьмая студия" в 2011-2014 годах получала денежные средства из Минкультуры и в каком из иных источников; какова общая сумма всех расходов АНО за указанный период; осуществлялись ли "Седьмой студией" расходы, не связанные с реализацией проекта "Платформа"; в каком размере АНО перечисляла денежные средства на счета фирм, которые занимались обналичиванием; каков был объем затрат для реализации каждого конкретного мероприятия.

Кто проводил экспертизу

Проведение повторной экспертизы, как и предыдущей, было поручено комиссии при Центре судебной экспертизы министерства юстиции РФ. Для искусствоведческой части исследования суд привлек приглашенных им самим кандидатов - доцента кафедры искусствознания Театрального училища им. Щепкина Ольгу Королеву и заместителя исполнительного директора по финансовым, правовым и кадровым вопросам МХАТ им. Горького Елену Баженову.

Как сообщалось, согласно выводам предыдущей экспертизы, сумма затрат на проект "Платформа" Серебренникова существенно превышала сумму его госфинансирования.

В деле также остается экспертиза, проведенная единолично экспертом на стадии предварительного расследования и установившая сумму ущербу, вмененную фигурантам.

В чем обвиняются фигуранты дела

Фигурантам дела "Седьмой студии" вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной Серебренниковым одноименной АНО на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Расследование основного дела в 2018 году было завершено - с октября оно находилось на рассмотрении Мещанского суда. На скамье подсудимых оказались четыре человека: Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший генеральный директор АНО и экс-директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин.

После получения результатов второй экспертизы в сентябре 2019 года суд вернул дело в прокуратуру, которая, однако, не согласилась с таким решением и оспорила его в апелляционной инстанции. В результате Мосгорсуд направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе, которое началось 1 ноября.

Дело экс-главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой, которой предъявлено такое же обвинение, как и ее бывшим коллегам, в начале 2018 года было выделено в отдельное производство, поскольку она единственная признала вину и заключила сделку со следствием. В прошлом году ее дело также было сначала возвращено судом в прокуратуру, а потом направлено апелляционной инстанцией на новое рассмотрение. При этом новый суд отказался рассмотреть дело Масляевой в особом порядке - без исследования доказательств, усомнившись в выполнении подсудимой всех условий "сделки".

Седьмая студия Гоголь-центр Кирилл Серебренников

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