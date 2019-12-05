Еще одна сотрудница Минкультуры заявила о давлении следствия по делу "Седьмой студии"

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудница Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Анна Балашова на процессе по "делу "Седьмой студии" отказалась от показаний на следствии и заявила, что давала их под давлением.

"Была очень стрессовая ситуация и каждый раз (следователи - ИФ) мне пытались сказать, что я обязана была знать закон о бухучете, что проверка подразумевает истребование "первички" (первичной документации - ИФ)", - сказала Балашова на допросе в качестве свидетеля по делу в четверг.

Так Балашова прокомментировала свой допрос в Следственном комитете, в ходе которого поясняла, что вместе с Софьей Апфельбаум - подсудимой, в 2012-2014 годах возглавлявшей Департамент господдержки искусства, - должна была запрашивать первичную документацию по деятельности "Седьмой студии", но не делала этого.

На допросе в суде свидетель показала, что департамент не запрашивал "первичку", поскольку "не было необходимости". Кроме того, уточнила Балашова, в Департаменте господдержки проверялись только творческие отчеты "Седьмой студии", а финансовые передавались в Департамент экономики и финансов.

По словам Балашовой, на следствии она "оговорила себя и Апфельбаум", находясь под эмоциональным давлением. Она добавила, что после допроса в СК направляла следствию заявление, в котором уточняла свои показания, однако его не приняли.

Ранее о давлении со стороны следствия по делу в суде заявила другая сотрудница Минкультуры - Алеся Махмутова, которая рассказала, что ей угрожали изменением свидетельского статуса на статус подозреваемой в случае отказа дать определенные показания.

Фигурантам "дела "Седьмой студии" вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей в составе организованной группы, выделенных в 2011-2014 годах основанной режиссером Кириллом Серебренниковым одноименной АНО на проект популяризации и развития современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Расследование дела в 2018 году было завершено - с октября оно находилось на рассмотрении Мещанского суда. На скамье подсудимых оказались четыре человека: Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, ныне директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший генеральный директор АНО и экс-директор ярославского театра имени Волкова Юрий Итин.

В середине сентября 2019 года суд вернул дело генпрокурору из-за недостатков при составлении обвинительного заключения, однако позднее Мосгорсуд по апелляционному представлению гособвинения отменил это решение и направил материалы для нового рассмотрения в суд первой инстанции.

Подсудимые отрицают вину. Согласно позиции защиты, все денежные средства, выделенные "Седьмой студии" из бюджета, тратились на нужды "Платформы", а ущерб по делу был ошибочно установлен следствием только исходя из суммы госфинансирования, обналиченного для различных целей в период работы АНО.