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Актриса из сериала "Хор" пропала без вести во время отдыха с сыном на озере

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Американская актриса Ная Ривера пропала без вести на юге Калифорнии во время отдыха на озере со своим сыном, сообщает в четверг BBC News со ссылкой на местную полицию.

Как заявили журналистам в офисе шерифа округа Вентура, 33-летняя актриса накануне, 8 июля, арендовала лодку, чтобы поплавать на ней вместе со своим четырехлетним сыном на озере Перу к северо-западу от Лос-Анджелеса. Спустя примерно три часа после этого мальчика нашел другой отдыхающий, который также плавал в лодке на озере.

Ребенок сообщил полицейским, что во время прогулки на озере они с матерью решили искупаться, но в итоге Ривера так и не вернулась. Правоохранительные органы начали поисково-спасательную операцию.

Ная Ривера впервые появилась на экране в возрасте четырех лет, снявшись в американском комедийном сериале "Королевская семья". В 2009 году Ривера получила роль чирлидерши Сантаны Лопес в музыкальном телесериале "Хор", которая сделала ее популярной. Также снималась в сериале Марка Черри "Коварные горничные". В 2014 году дебютировала на большом экране в триллере "Дом".

Ная Ривера США Калифорния

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