Пропавшая актриса из американского сериала "Хор" найдена мертвой в Калифорнии

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Американская актриса Ная Ривера, пропавшая несколько дней назад во время отдыха с сыном на озере в Калифорнии, найдена мертвой, сообщает телеканал CNN со ссылкой на офис шерифа калифорнийского округа Вентура.

Тело 33-летней звезды музыкального телесериала "Хор" было найдено в понедельник, 13 июля, на озере Перу, куда она отправилась кататься на лодке вместе со своим четырехлетним сыном. Шериф округа Вентура Билл Аюб заявил на пресс-конференции, что Ривера утонула во время плавания в озере с сыном.

По его словам, женщина смогла затащить ребенка обратно в лодку, но ей уже не хватило сил, чтобы спастись самой. Аюб также сообщил, что полицейские сейчас находятся на связи с родными Риверы.

О том, что актриса пропала без вести во время отдыха с сыном на озере, расположенном к северо-западу от Лос-Анджелеса, стало известно на прошлой неделе. 8 июля Ривера арендовала лодку, чтобы покататься на ней вместе с сыном. Спустя несколько часов мальчика нашли одного в этой лодке. После этого была начата поисково-спасательная операция.

Ная Ривера наиболее известна по роли чирлидерши Сантаны Лопес в сериале "Хор". Она начала сниматься в этом шоу в 2009 году.