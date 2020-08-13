Минкультуры попросило разрешить собирать в музеях больше 50 человек

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Министерство культуры предложило Роспотребнадзору разрешить в музеях массовые мероприятия численностью более 50 человек при заполняемости помещений не более чем наполовину и соблюдении социальной дистанции. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры.

Речь идет о лекциях, концертах, вернисажах, конференциях и других мероприятиях.

Разрешить массовые мероприятия предлагается при условии, что местные власти не против.

Также предлагается увеличить численность экскурсионных групп с 5 до 20 человек при соблюдении между участниками дистанции до 1 метра и разрешить музеям принимать экскурсионные группы по заявкам турфирм. Ранее об этом просил Российский союз туриндустрии.

Министр культуры Ольга Любимова недавно говорила в Петербурге, что ее ведомство совместно с профессиональным сообществом, с Союзом музеев России проработало ограничительные меры, которые позволят функционировать музейному пространству, сохраняя здоровье как посетителей, так и сотрудников.

"Ограничение в пять человек в некоторых регионах уже постепенно теряет свою актуальность. Поэтому мы направили в Роспотребнадзор документ, проработанный совместно с Союзом музеев России, в котором мы предлагаем разрешить экскурсионные группы до 20 человек, так как это очень важно для нас. В течение августа необходимо проработать этот вопрос, чтобы к сентябрю уже возможно было организовать такие группы",- сказала Любимова.

Одновременно, по ее словам, понятно, "что в некоторых музеях с небольшими помещениями это предельное количество людей".

"Даже в таких невероятных музейных пространствах, например, как крупные музеи Петербурга, есть очень маленькие залы, которые пока будут закрыты", - сказала министр.