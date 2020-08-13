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Собянин отменил масштабный праздник на День города

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В сентябре 2020 года масштабного отмечания Дня города в Москве не будет из-за коронавируса, заявил "России 24" мэр Сергей Собянин. При этом он добавил, что пока не видит причин для возвращения в режим самоизоляции, а предположения о новом карантине осенью назвал слухами.

Пандемия коронавируса

Он признал, что в мэрии было желание провести День города полномасштабно, но ситуация к этому не располагает. Массовые мероприятия будут ограничены, а сам праздник - "локализован", сказал он.

"У нас не будет перекрыта Тверская, не будет массовых концертов, а будут локальные мероприятия в парках, скверах, по территории всего города", - сказал мэр.

"По поводу (возвращения к режиму самоизоляции. - ИФ.) 15 сентября - это слухи бесконечные. Просто поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил, что никаких планов у нас на этот счет нет", - подчеркнул он.

В начале августа в соцсетях и СМИ появились сообщения, что в середине сентября, после Единого дня голосования 13 сентября в Москве вновь будут введены жесткие противовирусные меры. 6 августа эти предположения опроверг источник "Интерфакса".

Пока, по словам Собянина, ничего не указывает на то, что Москва вернется к самоизоляции. Он напомнил, что с августа наоборот произошел очередной этап снятия карантинных ограничений - возобновлена работа театров и кинотеатров.

Мэр при этом предсказал дефицит вакцин от коронавируса в первые месяцы после начала ее выпуска. Дефицит, по его словам, продлится до тех пор, пока не будет налажено производство миллионов доз.

"На мой взгляд лучше пройти вакцинацию, это дело добровольное и сегодня проблема ближайших месяцев не в том, что кого-то заставят, а в том, что вакцины будет мало", - считает он.

Также он высказал мнение, что в Москве нужно провести более массовую, чем обычно, вакцинацию от гриппа и сделать это быстрее, чем раньше, чтобы минимизировать наложение сезонного всплеска ОРВИ на эпидемию коронавируса.

В конце июля мэр сказал, что Москва вышла на плато и больше заболеваемость COVID-19 в городе снижаться не будет. По его прогнозу, в ближайшие недели ежедневный прирост новых случаев коронавирусной инфекции будет колебаться между 650 и 700.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Хроника 09 января – 13 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва коронавирус

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