Собянин отменил масштабный праздник на День города

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В сентябре 2020 года масштабного отмечания Дня города в Москве не будет из-за коронавируса, заявил "России 24" мэр Сергей Собянин. При этом он добавил, что пока не видит причин для возвращения в режим самоизоляции, а предположения о новом карантине осенью назвал слухами.

Он признал, что в мэрии было желание провести День города полномасштабно, но ситуация к этому не располагает. Массовые мероприятия будут ограничены, а сам праздник - "локализован", сказал он.

"У нас не будет перекрыта Тверская, не будет массовых концертов, а будут локальные мероприятия в парках, скверах, по территории всего города", - сказал мэр.

"По поводу (возвращения к режиму самоизоляции. - ИФ.) 15 сентября - это слухи бесконечные. Просто поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил, что никаких планов у нас на этот счет нет", - подчеркнул он.

В начале августа в соцсетях и СМИ появились сообщения, что в середине сентября, после Единого дня голосования 13 сентября в Москве вновь будут введены жесткие противовирусные меры. 6 августа эти предположения опроверг источник "Интерфакса".

Пока, по словам Собянина, ничего не указывает на то, что Москва вернется к самоизоляции. Он напомнил, что с августа наоборот произошел очередной этап снятия карантинных ограничений - возобновлена работа театров и кинотеатров.

Мэр при этом предсказал дефицит вакцин от коронавируса в первые месяцы после начала ее выпуска. Дефицит, по его словам, продлится до тех пор, пока не будет налажено производство миллионов доз.

"На мой взгляд лучше пройти вакцинацию, это дело добровольное и сегодня проблема ближайших месяцев не в том, что кого-то заставят, а в том, что вакцины будет мало", - считает он.

Также он высказал мнение, что в Москве нужно провести более массовую, чем обычно, вакцинацию от гриппа и сделать это быстрее, чем раньше, чтобы минимизировать наложение сезонного всплеска ОРВИ на эпидемию коронавируса.

В конце июля мэр сказал, что Москва вышла на плато и больше заболеваемость COVID-19 в городе снижаться не будет. По его прогнозу, в ближайшие недели ежедневный прирост новых случаев коронавирусной инфекции будет колебаться между 650 и 700.