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Музыкальный театр Карелии отложил сезон из-за COVID-19 у 16 артистов

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Музыкальном театре Карелии у 16 сотрудников выявили заражение коронавирусом, театр отложил открытие сезона. Об обнаружении очага инфекции сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Пандемия коронавируса

Заболевание у артистов проходит в легкой форме, госпитализация им не потребовалась. Все они находятся на карантине под наблюдением врачей.

В помещениях театра проводятся противоэпидемические мероприятия. Контактные лица зараженных выявлены и отстранены от работы, у них взяли анализы. В театре проводят дезинфекцию.

"Решение о начале театрального сезона будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в коллективе учреждения", - добавили в штабе.

В Карелии с начала пандемии выявлено 3200 случаев заражения коронавирусом. Умерли 30 заболевших.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Карелия Музыкальный театр Карелии коронавирус

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