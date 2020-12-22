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В попечительском совете Театра Станиславского остались Ротенберг и Кибовский

После смены гендиректора из совета ушли сразу несколько известных персон

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - После смены руководства Московского академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) из его попечительского совета ушли известные предприниматели и деятели культуры, в том числе Роман Абрамович.

До недавнего времени в совет входил целый ряд крупных деятелей бизнеса и культуры. В их числе, кроме Абрамовича, были спецпредставитель президентапо международному культурному сотрудничеству, экс-министр культуры Михаил Швыдкой, президент CIS Investment Advisers Сергей Братухин, главный экономист ВР по России и СНГ Владимир Дребенцов, девелопер Александр Клячин, зампредседателя ВЭБа Наталья Тимакова, бизнесмен Роман Троценко и его жена, арт-продюсер, основатель Центра современного искусства "Винзавод" Софья Троценко, а также бывшая жена Олега Дерипаски Полина Юмашева.

Теерь на сайте театра говорится, что в попечительском совете осталось только двое: руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский и предприниматель Аркадий Ротенберг.

"Изменения в попечительском совете произошли из-за перемен в руководстве театра, а также из-за ситуации с пандемией", - сообщили "Интерфаксу" в театре.

16 ноября гендиректором МАМТа стал Андрей Борисов, бывший гендиректор Пермского театра оперы и балета им.Чайковского. Он сменил Антона Гетьмана, который руководил театром с 2016 года и при котором и был создан прежний состав попечительского совета.

Попечительский совет МАМТа был создан по инициативе театра при поддержке департамента культуры Москвы. Это добровольное объединение физических лиц, созданное для материальной поддержки театра и инициатив и проектов, направленных на его дальнейшее творческое развитие.

МАМТ Москва Роман Абрамович Михаил Швыдкой Антон Гетман Софья Троценко Роман Троценко Полина Юмашева

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