Археологи нашли нетронутую церемониальную колесницу близ Помпеев

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Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Археологи продемонстрировали древнюю колесницу, недавно обнаруженную близ итальянского города Помпеи.

Как сообщает Associated Press, находка была сделана близ конюшни, где в 2018 году были найдены останки трех лошадей.

Эксперты считают, что четырехколесная церемониальная колесница использовалась на парадах и праздниках. Ученые отмечают, что это исключительная находка, поскольку колесница была в отличном состоянии. Ранее археологи находили колесницы, которые использовались в повседневной жизни, но церемониальную колесницу в таком хорошем состоянии обнаружили впервые.

Колесница имеет металлические и деревянные элементы, на ней сохранились бронзовые украшения.

Находке предшествовало расследование в связи с проведением незаконных раскопок. Полиция обнаружила туннели длиной более 80 м, которые прорыли "черные копатели".

Древнеримские Помпеи были погребены под слоем пепла в результате извержения Везувия в 79 году н. э. Вулканический пепел сохранил город в первозданном состоянии, что стало удачей для ученых. Большинство жителей успели покинуть Помпеи, но несколько тысяч человек погибли. Сейчас город представляет собой музей под открытым небом.