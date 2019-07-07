СМИ сообщили о десяти неразорвавшихся бомбах в Помпеях

Снаряды были сброшены союзниками во время Второй мировой войны

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - На месте археологических раскопок в Помпеях находятся не менее десяти неразорвавшихся бомб, сброшенных союзниками во время Второй мировой войны, пишет итальянская газета Il Fatto Quotidiano в воскресенье.

Издание приводит данные Национального аэрофотосъемочного архива Италии, согласно которому в августе 1943 года на город в ходе девяти бомбардировок было сброшено 165 снарядов. 96 из них удалось обнаружить и деактивировать. Остальные 69 бомб, предположительно, находятся на 22 гектарах, где раскопки еще не завершены - это почти треть территории раскопок.

По информации газеты, часть этих снарядов уже взорвалась либо была обезврежена. Однако по меньшей мере десять из них остаются на территории Помпей.

В Археологическом музее отмечают, что угрозы для посетителей нет, так как военные по сей день "метр за метром" обследовали территорию древнего города, и продолжают делать это по сей день.

По совпадению, союзники сбросили на Помпеи бомбы 24 августа 1943 года. Ранее считалось, что в этот день в 79 году древний город был разрушен в результате извержения вулкана Везувий, жертвами которого стали более двух тысяч человек. Однако в октябре 2018 года в Помпеях была обнаружена надпись, которая свидетельствует о том, что город был разрушен Везувием после 17 октября 79 года.