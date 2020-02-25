Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Лучшая каска от взрывной волны, климатические беженцы и когда макрофаги осмеливаются напасть на бактерии

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Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые выяснили, что у антисоциального поведения есть своя нейробиологическая основа: у тех, для кого такое поведение характерно, меньше площадь коры головного мозга и ее толщина. Эти отличия характерны только для тех, кто проявляет антисоциальное поведение длительное время, не ограничиваясь подростковым возрастом/

- Швейцарские ученые выяснили, что по тому, как быстро человек принимает решение потратить определенные усилия на получение вознаграждения, можно определить, вернется ли к нему депрессия. Те, у кого случился рецидив, тратили на принятие решения больше времени.

- Американские ученые из Университета Дьюка изучили, насколько каски эффективны для защиты от воздействия взрывной волны. Неожиданно каска Адриана, созданная в 1915 году, оказалась лучшей защитой от контузии. Сравнивались три каски времен Первой мировой - стальные британская каска Броди, французская каска Адриана и немецкая штальхельм и одна современная - американский шлем ACH, выполненный из пластика с кевларовыми и пара-арамидными волокнами.

- Принимая решение о нападении на бактерии, иммунные клетки макрофаги пересчитывают друг друга, и если их достаточно, то количество "смельчаков" оказывается гораздо больше. Ключевым сигналом для перехода макрофага в активное состояние служит накопление TNF - одной из ключевых сигнальных молекул иммунной системы.

- Чтобы понять, как работает человеческий мозг, недостаточно усилий одних только биологов. Нейроны работают с помощью, в том числе, электрических сигналов, а значит, можно построить электрическую схему отдельно взятого нейрона и описать ее математически. В этом материале рассказывается, как системы уравнений Фитцхью-Нагумо помогают понять работу клеток головного мозга (внутри много разных графиков, в том числе и интерактивных).

- Гибель древнеримского города Помпеи во время извержения Везувия в 79 году, наверное, самая известная катастрофа в истории человечества. Но Помпеи — далеко не единственная жертва того извержения. Вулканические выбросы накрыли, в частности, Геркуланум, город с такой же длинной, как и у Помпей, историей, но в силу разных факторов всегда находившийся в некоторой тени своего соседа. В этом материале идет речь о том, что нашли археологи в Геркулануме, почему там сохранились деревянные конструкции и даже веревки, а также где собрались почти все его жители перед смертью.

- Любой человек может перечислить с десяток признаков преклонного возраста — но с точки зрения современной науки ни один "бытовой" критерий старости не является ни достаточным, ни обязательным. Чем дольше мы изучаем старость, тем хуже можем определить, что это такое.

- Ученые недавно обнаружили, что бактерии есть снаружи МКС. В партнерском материале N+1 рассказывается о том, как бактерии умудрились самостоятельно добраться до орбиты и могут ли они отправиться дальше к другим планетам Солнечной системы.

- Пока шумят споры о причинах глобального изменения климата, тысячи человек по всему миру уже ощущают на себе его последствия. В этой статье рассказывается, кто такие климатические беженцы, откуда они бегут и сколько их будет в ближайшем будущем.