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В Латвии найдены утерянные витражи павильона ВДНХ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Специалисты обнаружили в Латвии девять витражей из павильона Латвийской ССР на ВДНХ в Москве, демонтированных со здания около 60 лет назад, сообщили в пресс-службе выставки.

"Девять из 17 полихромных витражей, которые находились на главном фасаде павильона Латвийской ССР на ВДНХ в 50-е годы, идентифицированы в Латвии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, витражи ранее считались утраченными. Их обнаружил исследователь ВДНХ Дмитрий Воробьев, проанализировав архивные и библиографические источники и выяснив, что в ходе перепрофилирования павильона в 1960-е годы, сопровождавшегося сменой экспозиции и глобальным изменением общего оформления, витражи не уничтожили, а демонтировали и вывезли в Латвийскую ССР.

Четыре витража ("Рига", "Музей", "Взморье" и "Университет") были отправлены в латвийскую столицу - Ригу. В 1987 году при реставрации русскоязычные названия сюжетов были заменены надписями на латышском. Полностью сохранились центральные сюжеты в сборе. Они забраны в короба, подсвечены и украшают стены библиотеки рижской гимназии.

Еще пять витражей Воробьев нашел в Даугавпилсском краеведческом и художественном музее в городе Даугавпилс. Три витража ("Вентспилс", "Даугавпилс" и "Мелиорация") расположены в оконном проеме на лестничной клетке. Также в оконном проеме лестничного марша на чердак сохранился витраж с сюжетом "Кулдига". Последний витраж, находящийся в музее Даугавпилса, хранится на чердаке, это орнаментальное панно с красной звездой, изначально располагавшееся над входом в павильон.

"Местонахождение остальных витражей на сегодняшний день неизвестно, но, возможно, они также будут найдены. При этом следует подчеркнуть, что за счет найденных витражей, а также имеющихся фотоматериалов специалисты смогут воссоздать все 17 витражей", - подчеркнули специалисты ВДНХ.

Латвия ВДНХ Москва

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