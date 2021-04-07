Незаконно установленное колесо обозрения демонтировали в Измайлово

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Нелегально установленное колесо обозрения демонтировали в районе Измайлово на востоке Москвы, сообщили в среду в пресс-службе Госинспекция по недвижимости.

"Госинспекция по недвижимости пресекла факт незаконного использования земельного участка вблизи Измайловского Кремля, где было нелегально установлено колесо обозрения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время проверочных мероприятий сотрудники контрольного ведомства установили, что земельный участок на Измайловском шоссе, вл. 73Ж был предоставлен в аренду для эксплуатации нежилых помещений без права возведения временных и капитальных зданий и сооружений. Таким образом, землепользователь нарушил условия договора аренды и возвел самострой - колесо обозрения площадью более 700 кв. метров.

"Строительство и размещение подобных развлекательных объектов должно осуществляться в строгом соответствии с законодательством, так как любое несоответствие может повлечь за собой серьезные последствия и угрозу жизни граждан", - отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

В ведомстве добавили, что сейчас незаконная конструкция уже разобрана.