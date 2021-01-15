Ланового решили пока не выписывать из больницы

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Народный артист СССР Василий Лановой и его супруга актриса Ирина Купченко, госпитализированные с коронавирусом, пробудут в больнице до понедельника, 18 января, сообщил "Интерфаксу" директор театра Вахтангова Кирилл Крок.

Он отметил, что решение о выписке или продолжении лечения в стационаре будет принято позже.

Лановой был госпитализирован с коронавирусом 2 января. Как сообщил "Интерфаксу" директор театра Вахтангова, решение о госпитализации артиста было принято из-за возраста. Также коронавирус подтвердился у супруги Ланового, народной артистки РСФСР Ирины Купченко.