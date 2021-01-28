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"Дорогие товарищи!" Кончаловского вошли в лонг-лист "Оскара"

"Дорогие товарищи!" Кончаловского вошли в лонг-лист "Оскара"
Андрей Кончаловский
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Фильм "Дорогие товарищи!" режиссера Андрея Кончаловского попал в лонг-лист премии Американской киноакадемии "Оскар", на попадание в шорт-лист претендуют картины еще из 92 стран, сообщили организаторы премии.

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"Девяносто три страны представили фильмы для рассмотрения в категории "Международный художественный фильм" на 93-й премии Оскар. (...) Впервые заявки подали Судан, Суринам и Лесото", - говорится в сообщении киноакадемии.

В лонг-лист кинопремии, опубликованный на сайте смотра, вошtл фильм режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", выдвинутый российским оскаровским комитетом.

На главный приз, по правилам киноакадемии, может претендовать картина, снятая за пределами США с преимущественно неанглоязычными диалогами. Хронометраж фильма должен быть не менее 40 минут.

Ранее члены академии проголосовали за расширение шорт-листа с 10 до 15 картин.

"Дорогие товарищи" - российский исторический художественный фильм, который посвящен событиям 1962 года, известным как "Новочеркасский расстрел". Фильм рассказывает о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Съемки фильма проходили на месте событий - в Ростовской области, а также в павильоне в Лужниках. В широкий прокат картина вышла 12 ноября. Фильм был удостоен специального приза жюри на Венецианском кинофестивале.

Андрей Кончаловский - киноактер, режиссер театра и кино, сценарист, продюсер, народный артист РСФСР. Ранее был удостоен двух премий "Серебряный лев" Венецианского кинофестиваля: в 2014 году за "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына", а в 2016 - за картину "Рай".

Оскар Андрей Кончаловский

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