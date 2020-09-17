"Дорогие товарищи" Кончаловского выйдут в прокат с 12 ноября

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи", ставший обладателем спецприза жюри Венецианского кинофестиваля, выйдет в широкий прокат с 12 ноября, сообщили в пресс-службе компании-прокатчика картины Disney Studios.

"Спешим сообщить о том, что стала известна дата выхода в широкий прокат в России нового фильма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!". Российские зрители смогут увидеть картину на экранах кинотеатров 12 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

"Дорогие товарищи" - российский исторический художественный фильм, посвященный событиям 1962 года, известным как "Новочеркасский расстрел". Фильм рассказывает о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Съемки фильма проходили на месте событий, в Ростовской области, а также в павильоне в Лужниках. Главную роль сыграла жена режиссера Юлия Высоцкая.

Картина стала обладателем специального приза жюри 77-го Венецианского кинофестиваля. Картина также станет фильмом закрытия "Кинотавра".