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Фильм "Дорогие товарищи!" Кончаловского выдвинут на "Оскар" от России

Фильм "Дорогие товарищи!" Кончаловского выдвинут на "Оскар" от России
Режиссер Андрей Кончаловский
Фото: АР/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Фильм "Дорогие товарищи!" режиссера Андрея Кончаловского выдвинут от России на американскую премию "Оскар", сообщил "Интерфаксу" PR-директор The Walt Disney Company Russia Игорь Потапов.

"Для меня особенно дорого, что мои коллеги - люди, большинство из которых родились при советской власти, - оценили этот фильм. Это признание очень важно для меня. Оно означает, что мне удалось восстановить дух эпохи и рассказать о противоречивости жизни дорогих мне товарищей - поколения советских людей, прошедших войну, колоссальными жертвами победивших нацизм и в кратчайшие сроки восстановивших страну", - прокомментировал решение Кончаловский, слова которого привели в пресс-службе компании.

При этом он отметил, что "вопрос в другом: насколько моя попытка разобраться в противоречиях жизни этого поколения будет понятна или прочувствована за рубежом... Я не уверен, что это в принципе возможно".

"Дорогие товарищи" - российский исторический художественный фильм, который посвящён событиям 1962 года, известным как "Новочеркасский расстрел" демонстрации рабочих. Съёмки фильма проходили на месте событий, в Ростовской области, а также в павильоне в Лужниках. В широкий прокат картина вышла 12 ноября. Фильм был удостоен специального приза жюри на Венецианском кинофестивале.

Андрей Кончаловский - киноактер, режиссер театра и кино, сценарист, продюсер, народный артист РСФСР. Ранее был удостоен двух премий "Серебряный лев" Венецианского кинофестиваля: в 2014 году за "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" и в 2016 - за картину "Рай".

кино Оскар Андрей Кончаловский

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