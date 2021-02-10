Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:11Заразились
на 09.02В России 3 998 216+15 019В мире 106 478 046+317 047

Фильм "Дорогие товарищи!" Кончаловского вошел в шорт-лист "Оскара"

Фильм "Дорогие товарищи!" Кончаловского вошел в шорт-лист "Оскара"
Андрей Кончаловский
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Фильм режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" вошел в шорт-лист премии американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Иностранный художественный фильм", говорится в сообщении киноакадемии.

Помимо картины российского режиссера, на премию в этой категории претендуют 14 фильмов из Боснии и Герцеговины, Чили, Чехии, Дании, Франции, Гватемалы, Гонконга, Ирана, Кот-д'Ивуара, Мексики, Норвегии, Румынии, Тайваня и Туниса.

Картина Кончаловского была выдвинута на премию в номинации "Иностранный художественный фильм" российским оскаровским комитетом в ноябре. В конце января лента в лонг-лист "Оскара" вместе с еще 92 кинокартинами.

Фильм "Дорогие товарищи" рассказывает о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Съемки проходили на месте событий, в Ростовской области, а также в павильоне в Лужниках. В широкий прокат картина вышла 12 ноября. Фильм был удостоен специального приза жюри на Венецианском кинофестивале.

Андрей Кончаловский - киноактер, режиссер театра и кино, сценарист, продюсер, народный артист РСФСР. Ранее был удостоен двух премий "Серебряный лев" Венецианского кинофестиваля, в 2014 году за "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына", а в 2016 - за картину "Рай".

Вручение кинопремии "Оскар" в 2021 году было перенесено с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавируса. Объявление номинантов премии состоится 15 марта.

Андрей Кончаловский Оскар

Новости по теме

Новости

"Гоголь-центр" возглавит Алексей Агранович

"Гоголь-центр" возглавит Алексей Агранович

Серебренников подтвердил, что покидает "Гоголь-центр"

Серебренников подтвердил, что покидает "Гоголь-центр"

Что случилось этой ночью: суббота, 6 февраля

Канадский актер Кристофер Пламмер скончался в возрасте 91 года

Канадский актер Кристофер Пламмер скончался в возрасте 91 года

Елена Мироненко стала новым директором театра на Малой Бронной

Названы номинанты на премию "Золотой глобус"

Названы номинанты на премию "Золотой глобус"

Спектакли с участием Ланового выведут из репертуара театра Вахтангова

Картину Боттичелли продали на торгах более чем за $92 млн

Картину Боттичелли продали на торгах более чем за $92 млн
Умершие знаменитости

Умер народный артист СССР Василий Лановой

Умер народный артист СССР Василий Лановой

"Дорогие товарищи!" Кончаловского вошли в лонг-лист "Оскара"

"Дорогие товарищи!" Кончаловского вошли в лонг-лист "Оскара"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');