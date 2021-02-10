Фильм "Дорогие товарищи!" Кончаловского вошел в шорт-лист "Оскара"

Андрей Кончаловский Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Фильм режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" вошел в шорт-лист премии американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Иностранный художественный фильм", говорится в сообщении киноакадемии.

Помимо картины российского режиссера, на премию в этой категории претендуют 14 фильмов из Боснии и Герцеговины, Чили, Чехии, Дании, Франции, Гватемалы, Гонконга, Ирана, Кот-д'Ивуара, Мексики, Норвегии, Румынии, Тайваня и Туниса.

Картина Кончаловского была выдвинута на премию в номинации "Иностранный художественный фильм" российским оскаровским комитетом в ноябре. В конце января лента в лонг-лист "Оскара" вместе с еще 92 кинокартинами.

Фильм "Дорогие товарищи" рассказывает о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Съемки проходили на месте событий, в Ростовской области, а также в павильоне в Лужниках. В широкий прокат картина вышла 12 ноября. Фильм был удостоен специального приза жюри на Венецианском кинофестивале.

Андрей Кончаловский - киноактер, режиссер театра и кино, сценарист, продюсер, народный артист РСФСР. Ранее был удостоен двух премий "Серебряный лев" Венецианского кинофестиваля, в 2014 году за "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына", а в 2016 - за картину "Рай".

Вручение кинопремии "Оскар" в 2021 году было перенесено с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавируса. Объявление номинантов премии состоится 15 марта.