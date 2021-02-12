Минкультуры удвоило список музеев и театров, где пройдут проверки

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В 2021 году Минкультуры проведет плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности ы двух десятках подведомственных учреждений. В ведомстве отметили, что список в этом году расширен.

В 2020 году такие проверки прошли в 11 учреждениях культуры, а в 2019 - в девяти.

Ранее в плане проверок на 2021 год, опубликованном на сайте министерства, значились 16 учреждений культуры, среди которых Третьяковская галерея, Росгосцирк, Царское село, Госфильмофонд, Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке, Владивостокская крепость, Уральская государственная консерватория имени Мусорского в Екатеринбурге, Новосибирская консерватория имени Глинки и другие.

Проверкам подлежит финансово-хозяйственная деятельность и имущество учреждений, а также их закупки. Проверки проводятся в соответствии с положением о Минкультуры России, утвержденным постановлением правительства.