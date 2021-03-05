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Армения отказалась участвовать в "Евровидении"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Армения не примет участия в конкурсе "Евровидение" в 2021 году, сообщает Общественное телевидение республики.

"Произошедшие события (пандемия коронавируса, война в Карабахе, внутриполитический кризис - ИФ), нехватка времени и другие объективные обстоятельства несопоставимы с достойным участием Армении в конкурсе "Евровидение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято в результате всеобъемлющих обсуждений и переговоров.

Армения участвует на конкурсе песни "Евровидение" с 2006 года.

Армения Евровидение

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