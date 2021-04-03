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"Союзмультфильм" объявил первые итоги Всероссийского конкурса детской анимации

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Подведены первые итоги Всероссийского конкурса детской анимации, организованный совместно с компанией "Союзмультфильм".

"На первый подконкурс юные мультипликаторы представили пластилиновые, бумажные и песочные анимации на заданную организаторами тему "Год коровок". Каждый из участников предложил свое видение образа буренки и "познакомил" ее с героями популярного мультсериала "Оранжевая корова", - сообщили организаторы.

Работы начинающих мультипликаторов оценивало жюри проекта – это ведущие режиссеры киностудии "Союзмультфильм". Оценка была профессиональной – каждую из работ, одержавшую победу в номинациях, жюри прокомментировало, отметив сильные стороны и преимущества творческого подхода авторов.

В номинации "Малыши до 7 лет" (при поддержке родителей) первое место заняли воспитанники студии "МУЛЬТ-ТВ" при МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 57" (г. Курган). Второе место занял коллектив МАДОУ "Страна чудес" группы "Дюймовочка" детского сада № 37 "Лесная сказка" (г. Новоуральск, Свердловская область).

В номинации "Дети от 8 до 13 лет" первое место занял Николай Швецов (г. Йошкар-Ола), второе - Вероника Щекочихина (г. Можайск, Московская область).

В номинации "Дети от 14 до 18 лет" победу одержала Полина Озеренко (г. Краснодар), второе место занял Артем П. (г. Магадан), ученик 2 класса МБУДО г. Магадана "ДХШ" (отделение "Компьютерная графика").

Участники, занявшие 1 места во всех номинациях, будут награждены подарочными сертификатами на 3 тыс. рублей на покупки в интернет-магазине. Участники, занявшие 2 места, будут награждены сертификатами на прохождение онлайн-курса по мультипликации от киностудии "Союзмультфильм".

Все участники первого подконкурса, справившиеся с заданием с соблюдением установленных правил Конкурса и не занявшие места, получат сладкие призы. И абсолютно все участники первого подконкурса, подготовившие видеосюжеты по всем правилам Конкурса, получат призы – мягкие игрушки – персонажей мультсериала "Оранжева корова".

Заключительный подконкурс пройдет с 1 апреля по 17 мая 2021 года.

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