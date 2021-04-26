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Победители "Оскара-2021". Обзор

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre в ночь на 26 апреля проходит 93-я церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии "Оскар". В этом году церемония проходит на нескольких площадках, причем исторический вокзал Union Station стал площадкой, где собрались номинанты и гости. Церемония должна была состояться в феврале 2021 года, но ее пришлось перенести на фоне пандемии коронавируса.

Лучший режиссер

Лучшим режиссером признана Хлоя Чжао за фильм "Земля кочевников". В центре сюжета кинокартины - история 60-летней женщины по имени Ферн. В поисках сезонного заработка она отправляется в путешествие по Америке и становится кочевницей. Кинолента ранее победила в четырех номинациях Британской академии (BAFTA).

Лучший иностранный фильм

Оскар в номинации "Лучший иностранный фильм" получила комедийно-драматическая картина "Еще по одной" Томаса Винтерберга. История четырех друзей, которые решают проверить теорию, согласно которой человеку для здоровья нужно немного алкоголя. В ролях — Мадс Миккельсен, Томас Бо Ларсен, Ларс Ранте, Маунус Миллан.

В основу сценария легла пьеса, написанная режиссером во время работы в Бургтеатре в Вене. Картина является совместным производством Дании, Нидерландов и Швеции. Фильм ранее удостаивался премий Британской киноакадемии (BAFTA) и Сезар, а также получил четыре награды Европейской киноакадемии (в том числе за лучший фильм и режиссуру) и три приза международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне (Испания).

Лучший оригинальный сценарий

Эмиральд Феннел получила премию за лучший оригинальный сценарий к ее дебютному фильму "Девушка, подающая надежды". Главная героиня этой истории хочет отомстить за свою лучшую подругу, ставшую жертвой изнасилования. Феннел рассказала, что фильм был снят всего за 23 дня. Она поблагодарила команду и исполнительницу главной роли Кэри Маллиган, которая также сегодня номинирована.

Лучшая мужская роль второго плана

Оскар в номинации "Лучший актер второго плана" завоевал Дэниел Калуя за роль в фильме "Иуда и черный мессия" (2021) режиссера Шаки Кинга. В биографической драме он сыграл лидера радикальной организации "Черные пантеры" Фреда Хэмптона. Ранее за роль в этом же фильме он был удостоен премии "Золотой глобус", премии Американской Гильдии киноактёров и награды Британской академии BAFTA.

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