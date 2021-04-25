"Текст" и "Глубже" отмечены наградами "Ника" за лучший сценарий

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Дмитрий Глуховский и Михаил Сегал стали обладателями наград Национальной премии кинематографических искусств и наук "Ника" за лучший сценарий за 2019 и 2020 годы, церемония награждения проходит в воскресенье вечером.

Глуховский стал обладателем награды киноакадемии за фильм "Тест". Конкуренцию ему составили Сергей Дворцевой и Геннадий Островский ("Айка"), Юсуп Разыков ("Керосин") и Андрей Смирнов ("Француз").

Получая награду, Глуховский отметил, что "очень важно, чтобы кино говорило правду".

Награду за лучший сценарий за 2020 году получил Сегал за фильм "Глубже". Среди претендентов на лучший сценарий также были Андрей Кончаловский и Елена Киселева за "Дорогих товарищей!" и Юлия Лукшина и Дмитрий Данилов за "Человека из Подольска".

Картины "Грех" Андрея Кончаловского и "Серебренные коньки" Михаила Локшина отмечены за лучшую работу художника и лучшую работу художника по костюмам. За "Лучшую операторскую работу" за 2019 год отметили Александра Симонова за фильм "Грех", а за 2020 год - Ирина Уральская за фильм "Блокадный дневник".

Национальная кинематографическая премия "Ника" была учреждена в 1987 году Секретариатом Союза кинематографистов СССР. С начала 1990-х годов победители определяются путём тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, в которую входят представители всех кинематографических специальностей. Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники.

Вручение премии "Ника" за 2019 год из-за пандемии коронавируса переносилось два раза. Позже организаторы приняли решение о том, что на церемонии будут объявлены лауреаты сразу за 2 года.