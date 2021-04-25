Мультипликатор Леонид Шварцман удостоен спецприза "Ники"

Мультипликатор Леонид Шварцман Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Народный художник РФ, режиссёр-мультипликатор и художник анимационного кино Леонид Шварцман, который в прошлом году отметил 100-летний юбилей, стал лауреатом почетной премии "За вклад в отечественный кинематограф имени Алексея Германа" Национальной премии кинематографических искусств и наук "Ника".

Церемония вручения наград проходит в воскресенье вечером.

"Я считаю, что вот эта премия "Ника" не только мне, а прежде всего присуждена студии "Союзмультфильм". И я благодарен студии и талантливым людям, которые помогли мне и всем нашим мультипликаторам в создании Золотой коллекции, которая востребована и радует не одно поколение", - сказал Шварцман в видеообращении, благодаря академию за награду.

В номинации "За вклад в кинематографические науки, критику и образование" лауреатом премии стала кинокритик, киновед, историк кино, заслуженный деятель искусств РФ Елена Стишова.

Также на церемонии вручения был объявлен ряд лауреатов других премий.

Лучшим анимационным фильмом за 2019 год стала работа "Он не может жить без космоса" режиссера Константина Бронзита. Награду в этой же номинации за 2020 год получил анимационным фильм "Мелодия струнного дерева" режиссера Ирины Евтеевой.

Лучшим неигровым фильмом за 2019 год стала работа Петра Шепотинника "Хуциев. Мотор идёт!". Лучшим неигровым фильмом 2020 года признана картина "Котлован" режиссера Андрея Грязева.

Лучшими фильмами стран СНГ за 2019 и 2020 годы стали "Вдох Выдох" Дито Цинцадзе (Грузия) и "Шамбала" Артыка Суюндукова (Кыргызстан).