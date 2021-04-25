"Француз" Смирнова получил премию "Ника" за лучший игровой фильм

Режиссер Андрей Смирнов на церемонии вручения премии "Ника Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Лучшим игровым фильмом 2019 года по версии Национальной премии кинематографических искусств и наук "Ника" стала картина "Француз" режиссера Андрея Смирнова, также фильм отмечен за лучшую режиссуру.

Церемония вручения наград проходит в воскресенье вечером, передаёт корреспондент "Интерфакса".

На награду в номинации "Лучший неигровой фильм" претендовали "Грех" Андрея Кончаловского, и "Дылда" Кантемира Балагова, "Айка" Сергея Дворцевого и "Одесса" Валерия Тодоровского.

Конкуренцию Смирнову в номинации "Лучший режиссёр" составили Балагов ("Дылда") и Дворцевой ("Айка").

Национальная кинематографическая премия "Ника" была учреждена в 1987 году Секретариатом Союза кинематографистов СССР. С начала 1990-х годов победители определяются путём тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, в которую входят представители всех кинематографических специальностей. Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники.

Вручение премии "Ника" за 2019 год из-за пандемии коронавируса переносилось два раза. Позже организаторы приняли решение о том, что на церемонии будут объявлены лауреаты сразу за 2 года.