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Режиссеры Золотухин и Юрьев получили премии "Ника" как "Открытия года"

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Награды в номинации "Открытие года" Национальной премии кинематографических искусств и наук "Ника" за 2019 и 2020 годы получили режиссеры Александр Золотухин и Филипп Юрьев.

Церемония вручения наград проходит в воскресенье вечером.

Золотухин удостоен награды за 2019 год за фильм "Мальчик русский", а Юрьев за 2020 год за фильм "Китобой". Режиссеры поблагодарили своих учителей и наставников - Александра Сокурова и Алексея Учителя.

Кроме того, фильм "Дылда" Кантемира Балашова был отмечен за лучшую работу звукорежиссера за 2019 год, за 2020 год наградой в номинации "Лучшая работа звукорежиссера" отмечена картина "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского. Награду за "Лучшую музыку к фильму" получила композитор Анна Друбич за фильмы "Одесса" (2019) и "Гипноз" (2020).

Национальная кинематографическая премия "Ника" была учреждена в 1987 году Секретариатом Союза кинематографистов СССР. С начала 1990-х годов победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, в которую входят представители всех кинематографических специальностей. Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники.

Вручение премии "Ника" за 2019 год из-за пандемии коронавируса переносилось два раза. Позже организаторы приняли решение о том, что на церемонии будут объявлены лауреаты сразу за два года.

Ника

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