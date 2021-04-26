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Лучшими артистами "Ники" стали Высоцкая, Хаматова и Ярмольник

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Актеры Юлия Высоцкая, Чулпан Хаматова, Виктория Мирошниченко и Леонид Ярмольник стали лауреатами Национальной премии кинематографических искусств и наук "Ника" как лучшие артисты за 2019 и 2020 годы, церемония проходит в концертном зале Vegas City Hall.

Культура"Дорогие товарищи!" Кончаловского удостоены главных наград "Ники" за 2020 годЧитать подробнее

Лауреатами премии "Ника" в номинации "Лучшая актриса" за 2019 год стали две актрисы: Самал Еслямова за фильм "Айка" Сергея Дворцевого и Виктория Мирошниченко за картину "Дылда" Кантемира Балагова. Также в этой категории на награду претендовала Елена Сусанина ("Керосин"). Получая награду, Мирошниченко поблагодарила членов академии, отметив, что получение "Ники" для неё стала "большой ответственностью".

Награду в номинации "Лучшая актриса" премии "Ника" за 2020 год также получили две актрисы: Юлия Высоцкая за фильм "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского и Чулпан Хаматова за роль Елизаветы Глинки в фильме "Доктор Лиза" Оксаны Карас. Актрисы поблагодарили академию и коллег за работу. Конкуренцию им в номинации 2020 года составили Валентина Романова-Чыскыырай за роль в фильме "Пугало" и Наталья Павленкова за фильм "Конференция".

Лучшим актёром премии "Ника" стал Леонид Ярмольник за фильм Валерия Тодоровского "Одесса". На награду также претендовали Алексей Агранович ("Юморист"), Алексей Вертков ("Воскресенье") и Александр Паль ("Верность").

"Вы не представляете как я волновался и вот она моя. 27 лет я к этому шёл", - сказал Ярмольник, получая награду.

Награду в номинации "Лучший актёр" за 2020 год получил Александр Паль за фильм "Глубже". Претендентами на награду "Лучший актер" также были Андрей Бурковский за роль в фильме "Доктор Лиза" и Алексей Карнаушкин за работу в фильме "Седьмой пробег по контуру земного шара".

Лучшими актрисой и актёром второго плана в 2019 году стали Наталья Тенякова и Андрей Балуев за фильм "Француз". Аналогичные награды за 2020 год получили Татьяна Догилева за картину "Доктор Лиза" и Сергей Дрейден за фильм "Блокадный дневник".

Национальная кинематографическая премия "Ника" была учреждена в 1987 году Секретариатом Союза кинематографистов СССР. С начала 1990-х годов победители определяются путём тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, в которую входят представители всех кинематографических специальностей. Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники.

Вручение премии "Ника" за 2019 год из-за пандемии коронавируса переносилось два раза. Позже организаторы приняли решение о том, что на церемонии будут объявлены лауреаты сразу за 2 года.

"Ника" Юлия Высоцкая Чулпан Хаматова Виктория Мирошниченко Леонид Ярмольник

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