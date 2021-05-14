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Главный режиссер Росгосцирка Квятковский покинет должность

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Главный режиссер Российской государственной цирковой компании Юрий Квятковский принял решение покинуть свой пост, сообщил сайт Росгосцирка.

"Его решение связано с большими личными творческими планами и развитием собственных проектов в области театрального искусства", - говорится в сообщении.

Театральный постановщик Квятковский был назначен главным режиссером Росгосцирка 17 февраля 2020 года. Он - выпускник курса Дмитрия Брусникина Школы-студии МХАТ. Он работал с ведущими театрами и различными площадками в России и за рубежом. Он стал одним из из основателей независимой творческой группы Le Cirque de Sharles La Tannes.

Квятковский - режиссер и педагог в школе-студии МХАТ (Мастерская Дмитрия Брусникина), основатель театральной "Школы комьюнити" при Мастерской Брусникина. Также он занимается уличными театральными постановками: автор театрализованного шоу на Тверской "Путешествие в Рождество" и постановщик Карнавала в Парке Горького.

Росгосцирк Юрий Квятковский

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