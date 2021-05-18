В Москве пройдет музыкальный фестиваль под патронажем Фонда Спивакова

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Международный фестиваль "Москва встречает друзей" открывается в столице 18 мая, он пройдет в 18-й раз.

Как сообщают организаторы, по традиции в день открытия состоится концерт в Московском международном Доме музыки, на котором выступят юные артисты, а также камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова.

Фестиваль "Москва встречает друзей" – титульный проект Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, который ежегодно проходит при участии ЮНЕСКО. В 2021 году форум продлится с 18 мая по 1 июня. Более 500 талантливых детей из разных регионов России и 37 стран примут участие в концертах, которые состоятся на столичных площадках, а также в онлайн-формате.