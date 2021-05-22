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Фильм "Зоя" победил на Международном фестивале военного кино в Туле

Лучшим сериалом стал "Алекс Лютый"

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Картина "Зоя" удостоена главной премии в номинации "Лучший фильм" на XIX Международном фестивале военного кино имени Ю.Н. Озерова, который завершился в субботу в Туле.

Приз режиссерам фильма Максиму Бриусу и Леониду Пляскину вручила заместитель председателя тульского правительства Ольга Гремякова.

"Золотой меч" за лучшую женскую роль в фильме "Зоя" получила актриса Московского академического театра имени Вл. Маяковского Анастасия Мишина. Награда за лучшую мужскую роль досталась Александру Бартману, сыгравшего главного врача психиатрической больницы Наума Балабана в фильме "Клятва".

Лучшим режиссерским дебютом стал фильм "Чжан Чжидун".

Обладателем приза за лучшую мужскую роль второго плана стал австрийский актер Вольфганг Черни за роль солдата вермахта в фильме "Красный призрак".

"Золотой меч" за лучшую режиссуру присужден фильму "Клятва" Романа Нестеренко.

Приз "За лучший сценарий" получил автор фильма "На дальних рубежах" Борис Фрумин.

В номинации "Лучший дебют" победил фильм Алексея Козлова "Ополченочка".

В программе документального кино лучшей стала картина Петра Корягина "Михаил Зорин. Жизнь продолжается!".

Лучшим телевизионным художественным фильмом стал сериал "Алекс Лютый".

Приз Российского союза ветеранов завоевал фильм режиссера Ивана Твердовского "Конференция".

Фестиваль военного кино имени Ю.Н. Озерова прошел в Тульской области уже в седьмой раз. За шесть дней жители региона посмотрели 60 фильмов. Все мероприятия проходили с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова входит в государственную программу "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации". Обладателями статуэтки "Золотой меч" в разное время становились Владимир Наумов, Марлен Хуциев, Никита Михалков, Оливер Стоун (США), Давид Буннерс (Германия), Радослав Владич (Сербия), Ан Лан (Китай), Милан Цислер (Чехия) и многие другие.

Юрий Озеров - советский и российский кинорежиссер, сценарист, педагог. Среди самых известных его работ - киноэпопеи "Освобождение", "Сталинград", "Битва за Москву".

Тула Зоя

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