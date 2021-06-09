В Самаре объявлен конкурс на реставрацию "Дачи со слонами"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Федеральное Министерство культуры объявило тендер на противоаварийные работы и реставрацию комплекса дачи купца Головкина - так называемой "Дачи со слонами", следует из данных портала госзакупок. Речь идет об объекте культурного наследия федерального значения.

Начальная (максимальная) стоимость госконтракта составляет 17 493 000 рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 23 июня, их рассмотрение пройдет в три этапа: 23, 25 и 30 июня.

В День защиты исторических памятников "Дача со слонами" ненадолго открылась для посетителей: уже летом здесь начнётся масштабная реставрация. Рад, что мы нашли алгоритм спасения этого уникального памятника: иначе его потеряли бы. https://t.co/xaoqqaC2fp # через @kpsamara pic.twitter.com/z9LtNfxum3 — Александр Хинштейн (@Khinshtein) April 19, 2021

Участники должны иметь действующую лицензию Минкультуры на реставрацию памятников истории и культуры. Начать работы победитель конкурса будет должен до 31 августа 2021 года, завершить их нужно не позднее 30 ноября 2022 года.

"Дачу со слонами" построили по проекту купца, художника и мецената Константина Головкина в 1908—1909 годах на берегу Волги. Здание выполнено в стиле модерн и украшено двумя большими статуями слонов. Позже комплекс стал визитной карточкой города.

"Дача была задумана как летняя творческая резиденция купца, куда он выезжал из Самары в теплые месяцы, где писал волжские пейзажи", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Самарской области. Там назвали здание уникальным образцом самарского модерна.