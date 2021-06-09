Поиск

В Самаре объявлен конкурс на реставрацию "Дачи со слонами"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Федеральное Министерство культуры объявило тендер на противоаварийные работы и реставрацию комплекса дачи купца Головкина - так называемой "Дачи со слонами", следует из данных портала госзакупок. Речь идет об объекте культурного наследия федерального значения.

Начальная (максимальная) стоимость госконтракта составляет 17 493 000 рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 23 июня, их рассмотрение пройдет в три этапа: 23, 25 и 30 июня.

Участники должны иметь действующую лицензию Минкультуры на реставрацию памятников истории и культуры. Начать работы победитель конкурса будет должен до 31 августа 2021 года, завершить их нужно не позднее 30 ноября 2022 года.

"Дачу со слонами" построили по проекту купца, художника и мецената Константина Головкина в 1908—1909 годах на берегу Волги. Здание выполнено в стиле модерн и украшено двумя большими статуями слонов. Позже комплекс стал визитной карточкой города.

"Дача была задумана как летняя творческая резиденция купца, куда он выезжал из Самары в теплые месяцы, где писал волжские пейзажи", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Самарской области. Там назвали здание уникальным образцом самарского модерна.

Самара Минкультуры Константин Головкин

Новости

В России появится аналог международной базы данных о кино IMDb

В России появится аналог международной базы данных о кино IMDb
Умершие знаменитости

Cценарист фильмов "Мимино" и "Кин-дза-дза!" умер на 85-м году жизни

Семья Онассис выставила на аукцион картину кисти Черчилля

ПМЭФ-2021

В Ростове Великом откроют Всероссийский центр венчания и крещения

В Ростове Великом откроют Всероссийский центр венчания и крещения
Пандемия коронавируса

Американская киноакадемия перенесла дату вручения премии "Оскар"

Пандемия коронавируса

Книжный фестиваль "Красная площадь" перенесли из-за COVID-19

Матвиенко призвала снова сделать Россию самой читающей страной

Умершие знаменитости

Умерла актриса Нина Шацкая

Умерла актриса Нина Шацкая

Итальянские победители Евровидения отвергли обвинения в употреблении кокаина

Итальянские победители Евровидения отвергли обвинения в употреблении кокаина

Кевин Спейси впервые получил роль в фильме после секс-скандала

Кевин Спейси впервые получил роль в фильме после секс-скандала
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');