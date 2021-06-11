Поиск

Что произошло за день: пятница, 11 июня

ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 5,50%, число заболевших в России за сутки достигло 12,5 тысяч, для въезжающих в страну могут ввести карантин

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку до 5,50%. ЦБ сопроводил свое решение максимально ястребиным сигналом, а глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила о значительном превышении таргета по инфляции и большой вероятности повышения ставки в июле.

- В России впервые с февраля выявили 12,5 тыс. случаев COVID-19 за сутки. В Москве зарегистрировали 5 853 новых случая COVID-19 - это максимум с 14 января. По данным источников во властных структурах, локдаун не планируется, но будут усилены проверки соблюдения мер в общественных местах, рассматривается расширение программы лотереи для привитых. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о смещении пика заболеваемости на июнь-июль.

- Путин подписал закон о бесплатном подведении газа к домам россиян. До границы участка газ будут подводить без привлечения средств граждан, а цены на работы в границах участков будет нормироваться и контролироваться.

- Иван Жданов объявлен в России в розыск. Директор ФБК (признан экстремистской организацией и иноагентом) находится в Литве, он фигурирует в нескольких уголовных делах.

- Путин подписал закон о служебной тайне в области обороны. К таковой могут быть отнесены сведения о любой деятельности в этой сфере, не отнесенные к гостайне и не являющиеся общедоступными. Перечень сведений, которые отнесут к служебной тайне, будет опубликован.

- Изоляцию хотят сделать обязательной для прибывающих в РФ. Согласно проекту постановления, дома необходимо будет оставаться до получения двух отрицательных результатов ПЦР-теста в течение пяти дней после приезда. Интервал между двумя тестами - не менее двух суток.

- Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год по требованию Роспотребнадзора.

- В Москве ограничат скорость взятых напрокат электросамокатов. Максимальная разрешенная скорость составит 25 км/ч.

Новости по теме

Новости

Минтруд предложил выплачивать маткапитал отцам-одиночкам

Минтруд предложил выплачивать маткапитал отцам-одиночкам

Путин дал первое за три года интервью американскому телевидению

МВД ужесточило обвинение тете оппозиционера Дмитрия Гудкова

Пандемия коронавируса

В мэрии отметили возвращение в Москву иностранных туристов

В мэрии отметили возвращение в Москву иностранных туристов
Пандемия коронавируса

Всех прибывающих в РФ хотят обязать уходить на изоляцию

Бывший глава Росимущества стал соучредителем United Filmmakers

Пандемия коронавируса

Эксперт отверг связь роста заболеваемости COVID в РФ с новыми штаммами

Эксперт отверг связь роста заболеваемости COVID в РФ с новыми штаммами

Минкультуры РФ не пустило в прокат победителя Берлинале

Путин подписал закон о бесплатном подведении газа к домам россиян

Путин подписал закон о бесплатном подведении газа к домам россиян

"Аэрофлот" отменил все рейсы в Вильнюс до конца октября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');