Что произошло за день: пятница, 11 июня

ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 5,50%, число заболевших в России за сутки достигло 12,5 тысяч, для въезжающих в страну могут ввести карантин

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку до 5,50%. ЦБ сопроводил свое решение максимально ястребиным сигналом, а глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила о значительном превышении таргета по инфляции и большой вероятности повышения ставки в июле.

- В России впервые с февраля выявили 12,5 тыс. случаев COVID-19 за сутки. В Москве зарегистрировали 5 853 новых случая COVID-19 - это максимум с 14 января. По данным источников во властных структурах, локдаун не планируется, но будут усилены проверки соблюдения мер в общественных местах, рассматривается расширение программы лотереи для привитых. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о смещении пика заболеваемости на июнь-июль.

- Путин подписал закон о бесплатном подведении газа к домам россиян. До границы участка газ будут подводить без привлечения средств граждан, а цены на работы в границах участков будет нормироваться и контролироваться.

- Иван Жданов объявлен в России в розыск. Директор ФБК (признан экстремистской организацией и иноагентом) находится в Литве, он фигурирует в нескольких уголовных делах.

- Путин подписал закон о служебной тайне в области обороны. К таковой могут быть отнесены сведения о любой деятельности в этой сфере, не отнесенные к гостайне и не являющиеся общедоступными. Перечень сведений, которые отнесут к служебной тайне, будет опубликован.

- Изоляцию хотят сделать обязательной для прибывающих в РФ. Согласно проекту постановления, дома необходимо будет оставаться до получения двух отрицательных результатов ПЦР-теста в течение пяти дней после приезда. Интервал между двумя тестами - не менее двух суток.

- Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год по требованию Роспотребнадзора.

- В Москве ограничат скорость взятых напрокат электросамокатов. Максимальная разрешенная скорость составит 25 км/ч.